بـ 6 آلاف قرص و 11 طربة حشيش.. ضبط 4 تجار مخدرات في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان من ضبط سيارة يستقلها عاطلين وبحوزتهما 11 طربة لمخدر الحشيش - هاتفان محمول. كما تم ضبط سيارة نقل يستقلها عاطلين وبحوزتهما 6000 قرص مخدر - مبلغ مالي - 3 هواتف محمول. وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأقراص والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصلات البيع والهواتف المحمولة لسهولة الإتصال بعملائهما. جرى تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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