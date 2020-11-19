الأمن العام: ضبط 14 قطعة سلاح ناري خلال حملة أمنية في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي استهدفت إحدى القرى التابعة لمركز شرطة ديروط. وأسفرت جهودها بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط 14 قطعة سلاح ناري عبارة عن (8 بنادق آلية - بندقية خرطوش - 5 فرد خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 8 متهمين. بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية "بدون ترخيص" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات. جاء ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وبخاصة أطراف الخصومات والنزاعات الثأرية والمشاجرات.

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