نصب على 4 أشخاص.. سقوط بائع الأراضي الوهمية في التجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث الأموال العامة، القبض على أحد الأشخاص نصب على المواطنين بزعم تخصيص أراضي لهم في القاهرة الجديدة.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أربعة أشخاص) بتعرضهم لواقعة احتيال والاستيلاء على أموالهم من قبل (أحد الأشخاص) بزعم قدرته على تخصيص قطع أراضي لهم بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة "خلافاً للحقيقة".

أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص (بدون عمل، مقيم بمحافظة سوهاج) وقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في الاحتيال على المواطنين بزعم إنهاء مصالحهم الشخصية لدى بعض الجهات الحكومية من خلال زعمه (بأن والد زوجته مدير بأحد البنوك) وقدرته على تخصيص قطع أراضي لهم من الجهات المعنية، وتمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكين بزعم تخصيص قطع أراضي لهم بمنطقة التجمع الخامس إلا أنه لم يفي بذلك ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.