القوى العاملة: تعيين 1955 شابا بينهم 30 من ذوي القدرات بالمنوفية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، 1955 شابا، من بينهم 30 من ذوي القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 5523 شابا باحثا عن العمل.

وأشار الوزير إلى أن المديرية من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت 44 ألف جنيه لـ 16 عاملاً، منها 18 ألف جنيه منح مولود لـ 9 عمال، و4 منح زواج بمبلغ 12 ألف جنيه، ومنحة وفاة بمبلغ 10 آلاف جنيه، كما تم صرف منح رعاية صحية لعاملين بمبلغ 4 آلاف جنيه.

وأوضح علي حامد الزقم وكيل المديرية، في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال أكتوبر الماضي، أن المديرية استخرجت 1500 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة.

وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 1175 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 128 محضرا لمنشآت مخالفة للقانون، وتم إنذار 291 منشأة، وفي مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 408 منشآت وأسفر التفتيش عن تحرير 33 محضراً، وتم إعطاء مهلة قانونية لـ 334 منشأة، والتفتيش على 54 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح وكيل المديرية أنه تم تلقي 227 شكوى فردية، تم تسوية 15 منها ودياً، و68 شكوى أحيلت للقضاء، وتم حفظ 40 شكوى، وتبقت 5 شكاوى قيد البحث.

وأضاف أنه تم عقد 4 ندوات توعية في مجال السلامة والصحة المهنية، فضلا عن 18 ندوة في مجال تنظيم الأسرة، والمفاوضة، والإدمان، والحوار المجتمعي، والمرأة، والطفل.