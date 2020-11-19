إصابة 3 في انقلاب أتوبيس رحلات بنهاية الدائري مع الأوتوستراد بحي البساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، حالة مصابي أتوبيس رحلات -وقع بنهاية الطريق الدائري مع الأوتوستراد- أمام بنزينة توتال بحي البساتين، وأسفر عن 3 مصابين تم نقلهم إلى مستشفى البنك الأهلي للرعاية المتكاملة.
ووجه محافظ القاهرة، بتوفير الرعاية الطبية المتكاملة لهم ومتابعة حالتهم الصحية بشكل مستمر، وتوفير أتوبيسين نقل عام لنقل باقي الطلاب لاستكمال رحلتهم إلى القلعة.
كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغا بانقلاب أتوبيس رحلات أهالي قادم من محافظة الشرقية تابع لشركة شرق الدلتا يحمل 3 مشرفين و43 طفلا بالمرحلة الابتدائية والإعدادية تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و13 سنة مما أدى إصابة 3 أفراد (السائق - المشرف - طالب) من ركاب الأتوبيس.
وعلى الفور وجه محافظ القاهرة بانتقال الجهات المعنية لمكان الحادث وتم رفع السيارة وفتح الطريق ونقل المصابين إلى المستشفى.
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