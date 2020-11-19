أخبار مصر | 13 سببًا أدت لإدراج 55 عالمًا من علماء جامعة القاهرة في قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء حول العالم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 01:12 مساءً - انت الان تقراء خبر 13 سببًا أدت لإدراج 55 عالمًا من علماء جامعة القاهرة في قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

1. خطة تنفيذية واضحة تم وضعها والعمل عليها وتوفير كافة الإمكانيات للتحول نحو جامعات الجيل الثالث للوصول إلى العالمية

2. توجيه الأبحاث العلمية إلى أبحاث تطبيقية تحقق عائدًا ملموسًا على الاقتصاد والمجتمع وليس مجرد نشر دولي للأبحاث

3. التركيز على مجالات بحثية لم تكن لها تواجد على خريطة النشر الدولي، وانشاء تخصصات جديدة

4. تطوير جودة ونوعية الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا من حيث الكم والكيف

5. إصدار المجلات العلمية الدولية باللغة الإنجليزية مابين ورقية وإلكترونية وتحويل مجلات بعض الكليات إلى مجلات دولية

6. إنشاء المعامل وتطويرها وتزويدها بالتقنيات الحديثة

7. تشكيل الفرق البحثية ودعمها معنويًا وماديًا ولوجستيًا

8. تقديم حزمة من الحوافز لأعضاء هيئة التدريس والباحثين للمنافسة

9. زيادة مكافآت وتمويل النشر الدولي بنسبة 100%

10. مواكبة البحوث المنشورة للتطور في مختلف المجالات والتخصصات العلمية

11. إنشاء منصة للنشر الدولي لنشر بحوث أعضاء هيئة التدريس في المجلات والدوريات العالمية

12. استقدام الباحثين الأجانب بالتخصصات العلمية المختلفة

13. بروتوكولات تعاون بحثي مع جامعات ومراكز علمية داخل أفضل 50 جامعة ومركزا على مستوى العالم