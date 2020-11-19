مصر | بعد 10 وقائع.. سقوط عصابة سرقة المساكن بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 01:12 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد 10 وقائع.. سقوط عصابة سرقة المساكن بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة سرقات المساكن بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في إرتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر كالون الباب" وأنهما وراء إرتكاب العديد من تلك الحـوادث.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تم ضبطهما وبحوزتهما الأدوات المستخدمة فى ممارسة نشاطهما الإجرامى.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب عدد (10) حوادث سرقة بذات الأسلوب بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عملائهم "سيئى النية" وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات وإتهموهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة.

