مصر | الأموال العامة تضبط تاجر عملات أجنبية بالوايلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 01:12 مساءً - انت الان تقراء خبر الأموال العامة تضبط تاجر عملات أجنبية بالوايلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بالقاهرة) بممارسة نشاط غير مشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة، وبحوزته (عملات محلية وأجنبية) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وأن المبلغ المالى المضبوط حصيلة نشاطه المؤثم فى الإتجار بالنقد الأجنبى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

