مصر | زعم قدرته على تسفير الشباب.. الأموال العامة تضبط صاحب شركة وهمية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 01:12 مساءً - انت الان تقراء خبر زعم قدرته على تسفير الشباب.. الأموال العامة تضبط صاحب شركة وهمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام

(أحد الأشخاص، مقيم بالجيزة) بإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وإتخاذها وكرًا لممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على فرص عمل بالخارج عقب قيامه بالإعلان عن توفير وظائف بمهن مختلفة ومرتبات مجزية بالعديد من الدول بالخارج، مقابل حصوله على مبالغ مالية من ضحاياه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بمقر الشركة المشار إليها، وعثر بحوزته على (مجموعة من السير الذاتية لمواطنين مصريين – مجموعة من إستمارات طلبات التوظيف – مجموعة من صور المستندات الخاصة بالمتقدمين)، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه، كما أمكن الإستدلال على (2) من المجنى عليهم وقررا بقيام المتهم بالإستيلاء على مبالغ مالية منهما بذات الأسلوب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج.