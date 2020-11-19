مصر | زعم قدرته على تخصيص قطع أراضي.. القبض على نصاب القاهرة الجديدة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 01:12 مساءً - انت الان تقراء خبر زعم قدرته على تخصيص قطع أراضي.. القبض على نصاب القاهرة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أربعة أشخاص) بتعرضهم لواقعة إحيتال والإستيلاء على أموالهم من قبل (أحد الأشخاص) بزعم قدرته على تخصيص قطع أراضى لهم بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة "خلافًا للحقيقة".

وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص (بدون عمل، مقيم بمحافظة سوهاج) وقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى الإحتيال على المواطنين بزعم إنهاء مصالحهم الشخصية لدى بعض الجهات الحكومية من خلال زعمه (بأن والد زوجته مدير بأحد البنوك) وقدرته على تخصيص قطع أراضى لهم من الجهات المعنية، وتمكن من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكين بزعم تخصيص قطع أراضى لهم بمنطقة التجمع الخامس إلا أنه لم يفى بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم النصب والإحيتال على المواطنين وجرائم الرشوة وإستغلال النفوذ.