مصر | القبض علي عاطل لقيامه بالنصب علي المواطنين بالتجمع الخامس

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 01:12 مساءً - انت الان تقراء خبر القبض علي عاطل لقيامه بالنصب علي المواطنين بالتجمع الخامس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض علي شخص بتهمة النصب على المواطنين بزعم تخصيص أراضي لهم بالقاهرة الجديدة.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أربعة أشخاص) بتعرضهم لواقعة إحيتال والإستيلاء على أموالهم من قبل (أحد الأشخاص) بزعم قدرته على تخصيص قطع أراضى لهم بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة "خلافًا للحقيقة".

أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص (بدون عمل، مقيم بمحافظة سوهاج) وقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى الإحتيال على المواطنين بزعم إنهاء مصالحهم الشخصية لدى بعض الجهات الحكومية من خلال زعمه (بأن والد زوجته مدير بأحد البنوك) وقدرته على تخصيص قطع أراضى لهم من الجهات المعنية، وتمكن من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكين بزعم تخصيص قطع أراضى لهم بمنطقة التجمع الخامس إلا أنه لم يفى بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة للتحقيق.