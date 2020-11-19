شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حملة طلابية للتوعية بفيروس كورونا بـ«زراعة الإسكندرية» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، حملة طلابية للتوعية بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، الخميس، وذلك بالتعاون مع قطاع التعليم والطلاب.

وقال الدكتور صبحى محمد سلام، وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة الإسكندرية بالشاطبى، إن الحملة جرى تنظيمها بفناء الكلية واستهدف جميع الطلاب للتوعية الصحية والوقائية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأضاف «سلام»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن انطلاق الحملة جاء تزامنا مع ما يشهده العالم حاليا من موجة ثانية من الوباء العالمى، والتى تعد أشرس وأقوى وأخطر من الموجة الأولى، مشيرا إلى أن الحملة تأتى في ضوء ما تقوم به الكلية، في إطار نشر الوعى الصحى وتوطيداً للتعاون المثمر بين كلية الزراعة وجمعية الهلال الأحمر في الإسكندرية.

ولفت إلى أن الكلية تؤدي دور وطنى انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية، من خلال إطلاق العديد من الحملات والمبادرات من بينها حملة توعوية للطلاب تحت شعار «إسكندرية بلا إدمان» و«إنت أقوى من المخدرات» بهدف حث الطلاب على الابتعاد عن المخدرات وتوضيح مدى الضرر النفسي والمادي والاجتماعي السلبي لها عليهم وعلى مستقبلهم، تحقيقاً لهدف بناء طالب نافع للمجتمع والوطن.

وأشار وكيل الكلية، إلى أن الحملة جرى تنفيذها في ضوء تفعيل قرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، خلال رئاسته اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الماضى بشأن تشكيل لجنة بكل جامعة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، للإشراف على متابعة كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، على أن يتم تفويض هذه اللجنة لرصد وإثبات المخالفات التي قد تُرتكب داخل الحرم للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة، وكذا في ضوء ما تقوم به إدارة الكلية في نشر ثقافة الوعي الصحي ومتابعة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا من خلال لجنة الإجراءات الاحترازية بالكلية وتوطيداً للتعاون المثمر بين كلية الزراعة وجمعية الهلال الأحمر بالإسكندرية. وأضاف أن الحملة استهدفت على مدار اليوم، جميع منتسبي الكلية من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين للوقاية من خطر الفيروس.

بعد "أنت أقوى من المخدرات" .. إنطلاق حملة طلابية للتوعية بفيروس كورونا المستجد بـ"زراعة الاسكندرية" (صور)

بعد "أنت أقوى من المخدرات" .. إنطلاق حملة طلابية للتوعية بفيروس كورونا المستجد بـ"زراعة الاسكندرية" (صور)

بعد "أنت أقوى من المخدرات" .. إنطلاق حملة طلابية للتوعية بفيروس كورونا المستجد بـ"زراعة الاسكندرية" (صور)

بعد "أنت أقوى من المخدرات" .. إنطلاق حملة طلابية للتوعية بفيروس كورونا المستجد بـ"زراعة الاسكندرية" (صور)

بعد "أنت أقوى من المخدرات" .. إنطلاق حملة طلابية للتوعية بفيروس كورونا المستجد بـ"زراعة الاسكندرية" (صور)

بعد "أنت أقوى من المخدرات" .. إنطلاق حملة طلابية للتوعية بفيروس كورونا المستجد بـ"زراعة الاسكندرية" (صور)

بعد "أنت أقوى من المخدرات" .. إنطلاق حملة طلابية للتوعية بفيروس كورونا المستجد بـ"زراعة الاسكندرية" (صور)

بعد "أنت أقوى من المخدرات" .. إنطلاق حملة طلابية للتوعية بفيروس كورونا المستجد بـ"زراعة الاسكندرية" (صور)

بعد "أنت أقوى من المخدرات" .. إنطلاق حملة طلابية للتوعية بفيروس كورونا المستجد بـ"زراعة الاسكندرية" (صور)

بعد "أنت أقوى من المخدرات" .. إنطلاق حملة طلابية للتوعية بفيروس كورونا المستجد بـ"زراعة الاسكندرية" (صور)

بعد "أنت أقوى من المخدرات" .. إنطلاق حملة طلابية للتوعية بفيروس كورونا المستجد بـ"زراعة الاسكندرية" (صور)