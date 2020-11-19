شكرا لقرائتكم خبر عن «الكمامة ومراعاة التباعد» إجباري في «زراعة الإسكندرية» لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور طارق سرور، عميد كلية الزراعة في جامعة الإسكندرية بسابا باشا، على التزام جميع قطاعات الكلية بكافة الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية التي اتخذتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال ارتداء الماسك الطبى «الكمامة»، ومراعاة مسافة الأمان داخل المدرجات.

وقال «سرور» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الخميس، أنه يتم متابعة منتسبي الكلية من أعضاء هيئة تدريس وطلاب وموظفين، للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث يتم ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعى وتعقيم المكاتب والمدرجات والسكاشن بشكل دورى لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.

وأشار إلى أنه أصدر تعليمات مشددة بعدم السماح لأي شخص بالدخول من البوابة الرئيسية للكلية بدون ارتداء الكمامة، مشيراً إلى أنه حال رصد أي طالب لا يرتدى الكمامة داخل الكلية، يتم فصله لمدة أسبوع في المرة الأولى، على أن يستتبعه إجراءات أخرى أشد صرامة حال التكرار.

وأوضح أنه تم رصد حالتين اشتباه بفيروس كورونا بين الطلاب، وجرى وضعهم تحت العزل الطبي في المستشفى التعليمي المخصص للأساتذة والطلاب، مشيراً إلى تواجد كواشف حرارية على البوابة لقياس درجة الحرارة للطلاب والأساتذة قبل الدخول، وأنه يتم تحويل أي شخص درجة حرارته مرتفعة إلى المستشفى لتلقي العلاج.