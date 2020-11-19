شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهه الأحوال الجوية.. فرق مرورية للحد من السرعات بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشرت الإدارة العامة للمرور في المنيا فرق بالطرق السريعة والإقليمية للحد من السرعات، وتغيير الاتجاهات في حالة ارتفاع حركة الرياح، للحفاظ على أرواح المواطنين في ظل التقلبات المناخية.
من جانبه، شدد المحافظ اللواء أسامة القاضي، على يقظة غرف العمليات بالوحدات المحلية بالمراكز والقري، لمواجهه التقلبات المناخية، ومتابعة حاله الطرق السريعة والإقليمية، ورصد أي حوادث للتحرك السريع.
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