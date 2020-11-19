شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق في واقعة عجز ٢٦٠٠ جركن زيوت بشركة مياه البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحقق الاجهزة الامنية والرقابية بالبحر الاحمر في واقعة اكتشاف عجز بمخازن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر بواقع ٢٦٠٠ جركن تقدر قيمتها بنحو ٣ مليون جنيه حيث يتم التحقيق مع عدد من موظفي المخازن بالشركة.

وقدم المهندس محمد عيسي رئيس الشركة مذكرة بالمخالفات التي تم اكتشافها بعد اجراء عملية الجرد لمخازن الشركة حيث تبين من التخقيقات وجود عجز بالمواد البترولية المتمثلة بجراكن الزيوت الخاصة بسيارات الشركة