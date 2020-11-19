شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية «الصدق» لدى الأطفال باستخدام «جهاز كشف كذب» بمعاهد الأزهر في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت الدكتورة نيفين شندي مديرة رياض الأطفال بالمنطقه الأزهرية بالقليوبية، تنمية قيمة الصدق في مرحلة رياض الأطفال في المعاهد من خلال زيارتها بإشراف الدكتورمحمد الشحات رئيس الإدارة المركزية والشيخ عبدالمجيد دومة الوكيل الشرعي.

قامت إدارات المعاهد بتنمية وغرس قيمة الصدق لدى الأطفال في رياض الأطفال في المعاهد الأزهريه عن طريق التدريب العملي والنظري، حيث قام معهد طحله بشرح مفهوم الصدق لدى الأطفال بتطبيقها عمليا من خلال فكرة جهاز كشف الكذب، وهو عبارة عن جهاز كهربائي يتأثر بإجابة الطفل إذا كانت صادقه يضئ الجهاز بالأخضر وإذا كانت الإجابة غير صادقة ينير بالأحمر.

وفى معهد دملو يتم تنمية قيمة الصدق لدى الاطفال عن طريق المناقشة مع الأطفال في الفرق بين الصدق والكذب وأن نقتدي بالرسول وهو الصادق الأمين وتم بالذهاب إلى المكتبة وقراءة قصة عن الصدق وتعلم الأطفال أن الصدق ينجى صاحبه دائما وقام معهد كفر النخلة من خلال تنمية مهارة الرسم للأطفال ومحاولة إبداع كل طفل على ما يشاهده في الحياة يجسد لنا مشهد عظيم من مشاهد الصدق بين الأطفال وتعريفهم بأهمية كيف تكون صادقا من واقع تجربة حياتية يومية

وفى معهد بنها النموذجى: يتم عمل موقف تمثيلي عن بائعة اللبن في عهد الخليفة عمر بن الخطاب عن الصدق في المعاملات وايضا الأمانة كما قام معهد قليوب رقم 3 بنشاط تربوي لأطفال الروضة بهدف تدريبهم على التمييز بين الصدق والكذب