شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان البرلماني هرماس رضوان لمسقط رأسه ببني عبيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل جثمان البرلمانى الدكتور هرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد، وأمين عام حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الدقهلية، اليوم، إلى مدينة بني عبيد، وتوجهت به العائلة إلى ملعب نادي بني عبيد الرئيسي لصلاة الجنازة عليه بعد صلاة الظهر.

كان المئات من أهالى بنى عبيد خرجوا على الطريق منذ إعلان الوفاة، مساء أمس، لاستقبال ابنهم الذي وصفوه بالبار لتشييعه لجثمانه الأخير قادما من القاهرة .

وسادت حالة من الحزن الشديد في مدينة بني عبيد حزنا على فقدان البرلماني المخضرم على مدار 3 دورات متتالية، وأمين عام حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الدقهلية والذى قدم العديد من الخدمات ببنى عبيد وحولها من قرية لمركز.

وأصيب الدكتور هرماس رضوان بوعكة صحية مفاجئة، جرى خلالها نقله للعلاج إلى أحد مستشفيات القاهرة، إلا أنه توفي هناك بعد سجل سياسي ورياضي واجتماعي حافل على مدار أكثر من 30 عاما، منذ دخل البرلمان عام 1990 وظل به 3 دورات متتالية، وأكمل بعده المسيرة شقيقه النائب مكرم رضوان.

ونعاه شقيقه النائب الدكتور مكرم رضوان قائلا :«البقاء لله، أخي الأكبر وأبى ومعلمي وصديقي الحبيب د هرماس رضوان في ذمة الله، نسالكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

وأصدر اتحاد كرة القدم والنادي الأهلي ونوادي مصر الرياضية بيانات نعي للفقيد، سألين المولي عز وجل أن يتغمده في واسع رحمته.

وحقق نادي بني عبيد في ظل رئاسته أكبر إنجاز كروي في تاريخه وهو تحقيق الفوز على نادي الزمالك في المباراة التي جمعت بين الفريقين عام 2008 على أرض استاد المنصورة عندما فاز على الزمالك 1/0

وولد هرماس رضوان في 7 أكتوبر عام 19951 وخاض انتخابات مجلس الشعب خلال الفصل التشريعي الفصل التشريعي السادس «1990 – 1995»، الفصل التشريعي السابع «1995 – 2000»، والفصل التشريعي الثامن «2000 – 2005» ثم خرج من البرلمان في القضية الشهيرة نواب التجنيد.