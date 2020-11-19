شكرا لقرائتكم خبر عن وحدات طب الاسرة تستعد لمشروع التأمين الصحى الشامل بجنوب الاقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد محمد سيد سلبمان، رئيس مركز ومدينة اسنا، بجنوب الاقصر، وحدة طب الأسرة بتوماس 2 وذلك بعد الانتهاء من تجهيزها وفرش أقسامها المختلفة والتي تضم عيادات طب الأسرة، عيادات خدمات صحة الأم والطفل، عيادات أسنان وذلك استعدادا لانطلاقها للعمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتى جاءت فبها الاقصر ضمن محافظات المرحلة الثانية. كما تفقد التشغيل التجريبي لوحدة طب الأسرة بنجع احمد سعيد ووحدة طب الاسرة بالقرايا، والجاري تشغيلهم تجريبيا بمنظومة التأمين الصحي الشامل وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية ويذكر أنه جاري التشغيل التجريبي لعدد 3 وحدات صحية وهم ( وحدة احمد سعيد، وحدة القرايا، وحدة الزنيقة ) وذلك من أصل 20 وحدة صحية تم إدراجها بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمركز اسنا على أن يعقب ذلك إنطلاهم رسميا بالمنظومة خلال الايام المقبلة كما تفقد إنشاء مدرسة توماس 2 الإعدادية والتي تم إنشاءها نظرا لزيادة الكثافة السكانية بالمنطقة وللقضاء على الكثافة الطلابية وتم إقامتها على مساحة 3200م2 عبارة عن مبنى من خمس طوابق، وأيضا تفقد الأعمال الجارية لإنشاء جناح جديد بمدرسة الشهيد مختار الابتدائيه بقريه توماس وعافيه رقم ١ على مساحة ٢٢٥م عبارة عن خمسة طوابق بإشراف من هيئه الأبنية التعليمية الوضع في مصر

اصابات 111,613

تعافي 101,421

وفيات 6,495

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