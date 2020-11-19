شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سقوط جزء من كوبري مشاه شبرا.. رئيس الحي: تأثّر طفيف نتيجة اصطدام سيارة نقل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة سقوط جزء بسيط بهيكل كوبري المشاه بشبرا الخيمه لم يؤثر على أحدا من الماره ولم يسبب أي مشكلة خلال مرورالمواطنين والكوبرى يعمل بشكل عادى وطبيعي حاليا، منوها ان تلك الكوبري مشاه يقع بالقرب من عمارات مساكن الضباط بشبرا الخيمة

وأشار رئيس الحي أنه تم مخاطبة إدارة الطرق وستقوم على إصلاح تلك الجزء مشيرا أن تلك المشكلة تسببتها إحدى السيارات ذات النقل السريع أثناء مرورها الكوبري مما أدى ارتفاعها لتصادم به من الأعلي، وأن ما حدث مهو ليس بحاجه لإصلاح إلا ماهو كرد لأصل الشئ وستتولي مديرية الطرق تلك المهمة فتم معاينة الكوبري وسيتم عمل اللازم