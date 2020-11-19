شكرا لقرائتكم خبر عن خطة التعليم الهجين.. لافتات لتوعية الطلاب بالدخول على المنصة التعليمية بجامعة المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت إدارة رعاية الطلاب بكلية الآداب بجامعة المنيا، بإعداد لافتات توعية للطلاب على كيفية الدخول إلى المنصة التعليمية للمقررات الدراسية لكل قسم وكل فرقة . قال الدكتور اشرف ماهر محمود، عميد الكلية، ان تنفيذ خطة التعليم الهجين، والمنصة التعليمية، لتوفير التنقل، واتخاذ الإجراءات الوقائية ضد الأمراض الوبائية، من خلال فريق عمل، برئاسة هاني فوقي العربي منسق الأنشطة الطلابية بالكلية ومستشار رئيس الجامعة. وأكد «ماهر» ان الجامعة تقوم بتنفيذ خطة التعليم الهجين تحت إشراف الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس الجامعة . اداب المنيا اداب المنيا الوضع في مصر

اصابات 111,613

تعافي 101,421

وفيات 6,495

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