شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة طبية بشرية بقرية السماينة بمركز نجع حمادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي، قافلة طبية بشرية بقريه السماينه مركز نجع حمادي.

وأشار الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة، إلى أن القافلة ضمت أطباء كليتي الطب والصيدلة وقدمت خدماتها العلاجية بالمجان لعدد 378 حالة منها 30 حالة جهاز هضمي، 84 حالة رمد، 80 حالة عظام، 5٠ حالة أنف وأذن، 55 حالة أطفال، 29 حالة صدرية و٥٠ حالة جلدية.

وفي سياق متصل قامت القافلة بعقد ندوة بحضور الدكتور إسلام إبراهيم رجب، والدكتورة أسماء محمد أحمد من كلية التمريض عن مرض السكر ومضاعفاته، تناولت الندوة أسباب المرض وطرق علاجها وكيفيه الوقاية والتغذية السليمة وآثارها على الصحة العامة، وأيضاً الأنيميا وطرق علاجها ومرض الالتهاب الكبدي الوبائي بأنواعه وفيرس كورونا الأسباب والعلاج وكيفية الوقاية.