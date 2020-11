شكرا لقرائتكم خبر عن «ريادة أعمال بنها» ينظم برنامجًا تدريبيًا عن كتابة خطة المشروعات الناشئة والان نبدء بالتفاصيل

نظم نادي ريادة الأعمال E-CLUB ( تايكو جامعة بنها) بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي وعلى مدار ثلاثة أيام منحة مجانية للبرنامج التدريبي «كتابة خطة العمل للمشروعات الناشئة How to write smart Business plan for Startups».

جاءت المنحة برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

قام بالتدريب كل من الدكتور محمود عبدالرحمن كامل مدرس ادارة الأعمال بكلية التجارة جامعة بنها ومدرب وطني معتمد لبرنامج SIYB، والدكتور سامح محمد سعيد مدرس ادارة الأعمال بكلية التجارة جامعة بنها ومدرب وطني معتمد لبرنامج SIYB.

وتأتى الدورة احتفالا بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال GEW لنشر ثقافة ريادة الأعمال والتعريف بوجود فرص أخرى للعمل متاحة غير المتعارف عليها بحيث يكون خريجي الجامعة جزءا من إيجاد بيئة جديدة للأعمال في مصر وتوفير فرص العمل بالإضافة إلى تعزيز نشر ثقافة العمل الحر.