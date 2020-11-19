شكرا لقرائتكم خبر عن لمرور 226 سنة على إنشائه.. مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة عن تاريخ وعمارة بيت السناري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم بيت السناري ومركز توثيق التراث الطبيعي والحضاري ومركز المخطوطات، بقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، ندوة مفتوحة للجمهور تحت عنوان: «بيت السناري التاريخ، الثقافة، التراث»، بمناسبة مرور 226 عامًا على إنشاء بيت السناري، وذلك مساء يوم الأحد في مقر بيت السنارى الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

تدور الندوة حول تاريخ وعمارة بيت السناري؛ أحد أروع أمثلة العمائر السكنية التي يرجع تاريخها إلى عام 1794م، حيث ارتبط تاريخه بالحملة الفرنسية على مصر (1798-1801م)؛ وأقام فيه عددًا من أعضاء لجنة العلوم والفنون ضمن الحملة، وكان غالبيتهم من الرسامين والمهندسين، وإلى هؤلاء يرجع الفضل في تأليف موسوعة وصف مصر الشهيرة. وسيتم التركيز على المكونات المعمارية للبيت، وعمليات الترميم التي أُجريت عليه حتى حولَّته مكتبة الاسكندرية إلى بيت «للعلوم والثقافة والفنون» لتقديم وإتاحة فعالياتها داخل القاهرة.

تتضمن الندوة سلسلة من المحاضرات، فيُلقي الدكتور محمد عفيفي؛ رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب، جامعة القاهرة، محاضرة بعنوان «الحملة الفرنسية: لقاء الشرق والغرب»، ويقدم الدكتور أسامة طلعت؛ رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، محاضرة بعنوان «أضواء على تاريخ عمارة بيت السناري وإعادة توظيفه»، وتتناول الدكتورة هند محمد عبدالرحمن؛ أستاذ تاريخ مصر الحديث والمعاصر، بالشرح والتوضيح متحف بونابرت في مصر 1948-1917، وتُلقي أنياس ماكين؛ رئيسة أمناء المكتبات والمسؤولة عن مكتبة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة، محاضرة تحت عنوان «وصف مصر عمل علمي ومغامرة تحريرية».

يُقام على هامش الندوة معرض صور نادرة لبيت السناري، مع عرض خاص لما يسمى بــ «حائط المعرفة»، وهو تطبيق جديد ومبتكر مقدَّم من مركز التوثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لمكتبة الإسكندرية.

تأتي الندوة في إطار حرص مكتبة الإسكندرية على توثيق التراث والحفاظ عليه، وإظهار جمال ومعالم مصر، وكذلك إلقاء الضوء على تاريخ العلاقات المصرية الفرنسية من الناحية التاريخية والثقافية والحضارية، بهدف إتاحة المعرفة والثقافة بشكل أوسع وتعزيز الوعي الفكري لدى المواطنين، خاصة المتخصصين منهم في مجال التراث المعماري والفرنكفوني وأيضًا المهتمين بتاريخ مصر الحديث.