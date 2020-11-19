شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 335 ألف جرعة تحصين منتهية الصلاحية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت الأجهزة الرقابية بالشرقية ، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ، حملات تفتيشية مفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية ، لضبط سوق الأدوية البيطرية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية ، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وأوضح الدكتور بركات محمد علي ، مدير مديرية الطب البيطري، أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية ، والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية ، قامت إدارة الخدمات بالمديرية بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك ، بشن حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمركز أبو كبير لضبط الأدوية والعيادات المخالفة، أسفرت عن تحرير محضرين مخالفة لمركزين لبيع الأدوية البيطرية ، وضـبط 546 عبوة لـ 65 صنف دواء بيطري مخالف ما بين أدوية منتهية الصلاحية ومحظور استخدامها بيطريا ، و 335 ألف و500 جرعة لـ 269 عبوة تحصين منتهية الصلاحية .
تم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.
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