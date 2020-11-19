شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب خطوط للغاز الطبيعى بطريق طراد النيل بطول 72 متر بإسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة اسنا بجولة تفقدية لتفقد ومتابعة أعمال تركيب خطوط الغاز الطبيعي بطريق طراد النيل وإنهاء الأعمال المتبقية بطول 72 م والذي سيتم رصفه بعد أن تم الانتهاء من البنية التحتية له من صرف صحى وتحول رقمي ومياه وكهرباء. وخلال جولته التفقدية، وجه سليمان بإلزام المواطنين بطلاء واجهات المنازل حتى تظهر بالمظهر الحضاري. في ظل توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن وتوجيهات معالي المستشار محافظ الأقصر ، للسادة رؤساء المراكز والمدن بسرعة نهو المشروعات القومية وتذليل أي عقبات تواجه المشاريع الخدمية والخطط التنموية الوضع في مصر

اصابات 111,613

تعافي 101,421

وفيات 6,495

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