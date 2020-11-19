شكرا لقرائتكم خبر عن مد العمل بقرار وقف تراخيص مراكز الغوص بالبحر الأحمر وجنوب سيناء لمدة عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر وزير السياحة الدكتور خالد العناني مد العمل بالقرار الوزاري رقم 617 لسنة 2019، بوقف قبول طلبات جديدة بالترخيص لمراكز الغوص ومراكز الأنشطة البحرية، ويخوت السفاري بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، لمدة عام. نشر القرار في الوقائع المصرية. مد العمل بقرار وقف تراخيص مراكز الغوص بالبحر الأحمر وجنوب سيناء لمدة عام by Elsanhory on Scribd الوضع في مصر

اصابات 111,613

تعافي 101,421

وفيات 6,495

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