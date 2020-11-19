شكرا لقرائتكم خبر عن شحن 4200 طن صودا كاوية وتداول 21 سفينة بموانئ بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) ، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة EVRENYE ، والتي ترفع علم تركيا ويبلغ طولها 96 مترًا، والغاطس 3 متر، وذلك لشحن 4200 طن صودا كاوية من الميناء.
وبلغ إجمالي حركة السفن اليوم 21 سفينة، فيما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة 4 سفن ومتواجد علي الأرصفه 5 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن جميعها سفن حاويات.
وسجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينتين حاويات ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات ، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين بضائع عامة.
وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناءين لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناءين.
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