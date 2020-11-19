شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمي بـ«الباثولوجي».. «أورام الأقصر» تكتشف 12 حالة ورم نادرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مستشفي «شفاء الاورمان»لعلاج الاورام بالمجان بالاقصر نجاحاتها، وهذه المرة من خلال معمل الباثولوجي الذي استكمل إكتشاف حالات اورام نادرة وساهم سلسلة النجاحات التي حققتها المستشفي خلال سنوات قليلة. واحتفالا باليوم العالمى للباثولوجي، نظمت فعالية عن طريق الانترنت شارك فيها اساتذة من مختلف جامعات مصر، وبحضور أكثر من 20 طالب من جامعة جنوب الوادي وإشرف على الفعالية الدكتور هانى حسين مدير عام المستشفى، والدكتورة نسرين مجدى مدير معمل الباثولوجى بالمستشفى. وتضمنت فعاليات اليوم عرض 12 حاله نادرة من بينهم 8 حالات تم تشخيصهم بواسطة أطباء معمل الباثولوجى بالمستشفي، حيث قام بعرض الحالات الأطباء المقيميين بمعمل الباثولوجي بالمستشفي، وهم كل من الدكتور عمرو سليمان، والدكتور محمد ماهر، والدكتورة ياسمين عبدالحكم، والأطباء الزائرين الدكتورة بسنت أحمد من المعهد القومي للأورام والدكتور أحمد عبدالعليم من جامعة الفيوم، والدكتورة أميرة عماد من معهد أورام جنوب مصر بأسيوط، وتم عرض باقي الحالات عن طريق الإنترنت بواسطه اطباء من كلية طب الفم والاسنان جامعة القاهرة وكليات طب جامعات الاسكندريه وجامعة عين شمس ومعهد ناصر وجامعة المنصورة ومن المملكة المتحدة. واكدت الدكتورة نسرين مجدي مدير المعمل أن الإحتفال هذا العام كان تحدياً كبيراً بسبب جائحه كورونا حول العالم، وأنه لم يكن ليتم إلا بتعاون وروح الحماس لدي اطباء المعمل الجدد، مشيدةً بالمجهودات الكبيرة التي يقوم بها فريق معمل الباثولوجى بالمستشفى لخدمة الآلاف من المرضى من أبناء الصعيد. واثنى الدكتور أحمد مجدي المدير الطبي للمستشفي- في كلمته التي القاها بالنيابة عن الدكتور هاني حسين المدير العام التنفيذي للمستشفي- على آداء فريق المعمل وفريق الباثولوجي مؤكداً على ضرورة التعاون بين أطباء التخصصات المختلفة للخروج بأفضل النتائج الطبية لصالح مرضى السرطان الذين يتلقون علاجهم على مدار الساعة داخل المستشفى. وقالت الدكتورة مني البحرواي عضو مجلس إدارة المستشفى، واستشارى الباثولوجى بجامعة امبيريال كوليدج بانجلترا ورئيس الجمعيه المصريه لتدريب الباثولوجيين، ان الإنجاز الذي حققه المعمل منذ بداية العمل هو انجاز كبير يستحق القائمين عليه الشكر والثناء. وأشادت البحراوى بالدور الكبير الذي تقوم به الدكتورة نسرين مجدى مدير المعمل، وكذلك الدور المحورى الذي قام به قطاع التكنولوجيا ونظم المعلومات بالمستشفى حتى يتسنى لليوم الخروج بذلك الشكل الرائع.