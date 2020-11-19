مصر | بعد انقشاع الشبورة المائية.. إعادة فتح طريق العين السخنة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 11:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد انقشاع الشبورة المائية.. إعادة فتح طريق العين السخنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور فتح طريق العين السخنة أمام حركة السيارات بعد انقشاع الشبورة المائية. كانت أغلقت الإدارة العامة للمرور طريق العين السخنة من الكيلو ٣٠ حتي الكيلو ٦٠ لوجود شبورة مائية. وأغلق الطريق في الاتجاهين وسط تواجد أمني مكثف لرجال المرور. وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.