شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصدرها المركز الأول بالجمهورية.. أسعار التصالح فى مخالفات البناء بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التنمية المحلية تصدر محافظة البحيرة جميع محافظات مصر فى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وفق قانون التصالح الجديد فى مخالفات البناء، بعدد 247 ألف طلب تصالح، وفق شروط التصالح فى مخالفات البناء وسداد مبلغ جدية التصالح وفق الأسعار المعلنة للتصالح.

وكانت محافظة البحيرة قامت بتخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء بنسبة 20% كما نفذت قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء للمبانى السكنية في قرى مراكز المحافظة بسعر 50 جنيه للمتر.

وقال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن العمل مستمر لتلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل، من خلال المراكز التكنولوجيية، وأنه تم زيادة عدد العاملين في تلك المراكز وفتح منافذ أخرى لاستقبال طلبات التصالح في قرى المحافظة، وأن المحافظة تقترب من تحصيل مبلغ مليار جنيه مقابل مبالغ جدية التصالح.

ودعا محافظ البحيرة المواطنين المخالفين إلى الاسراع بتقديم طلبات التصالح، واغتنام فرصة تقنين الأوضاع قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 نوفمبر المقبل.

وأشارت المهندسة منال عبد المنعم، منسق قانون التصالح فى مخالفات البناء فى محافظة البحيرة، إلى أنه تم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية فى المراكز والقرى إخطارها بكل التعليمات الصادرة من وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية فيما يخص قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وننشر فيما يلى أسعار التصالح فى مخالفات البناء فى جميع مدن وقرى مراكز محافظة البحيرة، بالنسبة للوحدات السكنية والتجارية والإدارية.

أسعار التصالح الجديدة فى مخ... by hamdy kassem