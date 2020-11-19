شكرا لقرائتكم خبر عن «مرور القليوبية» يضع خطة بديلة لدخول بنها بعد غلق كوبرى كفر الجزار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ الإدارة العامة لمرور القليوبية اليوم إغلاق كوبري كفر الجزار أمام السيارات والسير سيكون للمشاة خلال فترة الغلق الكلي

ووضع العميد عبدالعظيم محمد مدير الادارة العامه لمرور القليوبية خطه بديله للكوبرى وتوفير بدائل لخط سيرالسيارات للمواطنين حيث سيكون خط السير المتجه من وإلى كفر الجزار من خلال الطريق الزراعى لحين الانتهاء من أعمال صيانة كوبري كفر الجزار على ان تقوم الهيئة العامة للطرق والكباري بوضع لوحات ارشادية للمواطنين

كان عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وجه بمعاينة كوبري كفر الجزار المعدني المتحرك على النيل حيث تلاحظ أنه في حاجة إلى صيانة لتيسير الحركة المرورية فقامت الهيئة العامة للطرق والكباري بإرسال فريق عمل لمعاينة الكوبري وبناء عليه تقرر غلق كوبري كفر الجزار بشكل كلي اعتبارا من اليوم وحتى مساء الخميس 26 نوفمبر 2020.