شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة نخل يتفقد العملية التعليمية بوسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد سليمان فرج محمد رئيس مركز ومدينة نخل عدد من المدارس، لمتابعة سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة. وأكد محمد، علي انتظام الدراسه في مختلف مدارس نخل، طبقا لقرارات وزارة التربية والتعليم فى عدد ايام حضور الطلبة. وشدد محمد، علي تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتطهير والتعقيم الدوري للمدارس، والحفاظ على التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات الواقية. الوضع في مصر

اصابات 111,613

تعافي 101,421

وفيات 6,495

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