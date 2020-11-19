شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة تثقيفية حول فيروس كورونا بحضور رئيس المدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الإدارة الصحية بنخل ندوة تثقيفية حول فيروس كورونا بمدرسة نخل الثانوية، وذلك بحضور فرج محمد رئيس مجلس مركز ومدينة نخل.

وأستعرش محمد نصر أبوالغيط مسؤول التربية السكانية بإدارة نخل الصحية، الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنها إرتداء الكمامة وغسيل الأيدى بإستمرار بالماء والصابون واستخدم الكحول والكلور في التطهير وتجنب الأماكن المزدحمة والحرص على التباعد الإجتماعى للأشخاص والتعرض لأشعة الشمس الخفيفة والنوم لفترات كافية والإقلاع عن التدخين وممارسة الرياضة والإكثار من شرب الماء والسوائل.

وشدد على أهمية التغذية السليمة لرفع كفاءة الجهاز المناعى للجسم،وضرورة نشر المعلومة الصحية من أعضاء الفريق الصحى ( طلبة مدرسة التمريض ) .

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