شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية»: 6 محلات حصلت على تراخيص للمشاركة بـ«الجمعة البيضاء» في اليوم الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، أن المديرية منحت تراخيص لـ6 محلات في اليوم الاول، من بدء تلقى طلبات المحال الراغبة في المشاركة بعروض تخفيضات أسعار المنتجات بمناسبة الجمعة البيضاء، والتى يتم تنفيذها لمدة أسبوع في الفترة من 23 وحتى 30 نوفمبر الجارى.

وأوضح «سعدالله»، لـ«المصرى اليوم»، أن المديرية تستهدف تلقى طلبات من حوالى 100 محل على الاقل، للمشاركة في عروض تخفيضات الجمعة البيضاء، وذلك خلال فترة تلقى الطلبات ومنح التراخيص اللازمة، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع شعبة الملابس في الغرفة التجارية بالاسكندرية، لدعوة أصحاب المحلات المسجلة لديها بالاسراع في الحصول على تراخيص مزاولة نشاط من المديرية قبل انتهاء فترة التقديم.

وشدد على أنه سيتم بدءا من الجمعة المقبل تسيير حملات رقابية لتحرير المحاضر للمحال المخالفة .

وقال أن المديرية بدأت تلقى الطلبات من المحلات التجارية الراغبة في المشاركة بعروض تخفيضات أسعار المنتجات بمناسبة الجمعة البيضاء، على أن تقوم كل جهة بتقديم طلب يتضمن نسبة التخفيضات المقررة ونوعية المنتجات، وأن يكون للمحلات التجارية الحرية في طرح المنتجات بأسعار مخفضة ضمن المبادرة على مدار أسبوع.

وأشار إلى أنه وفقا لنظام عمل المبادرة، فإن المحلات التجارية الراغبة في المشاركة ستقوم بالتوجه إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية، للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع قبل تخفيضات الأسعار.

ووجه «سعدالله»، الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة التخفيضات، وأن يتم التواصل مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية، والتعرف على مدى حقيقة العروض التي تقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية، وأن يتم تحرير محاضر للمخالفين.

وأكد أن المحلات التي ستشارك في تخفيضات أسعار المنتجات بمناسبة الجمعة البيضاء، لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه في العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما أن ذلك سيكون وفقا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة في عروض تخفيضات الأسعار، وأنه من المتوقع أن يشارك العديد من المحلات التجارية بهدف انتعاش حركة المبيعات في الأسواق.