شكرا لقرائتكم خبر عن إنطلاق مهرجان «اسكندرية الملكية حياة المكان» بـ«المجوهرات الملكية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يطلق متحف المجوهرات الملكية في الاسكندرية، بالتعاون مع مؤسسة عدسة لفنون الفوتوغرافيا، النسخة الثانية من مهرجان «التاج الفوتوغرافى 2020»، تحت شعار «اسكندرية الملكية حياة المكان».

وقال مصدر مسؤول بالمتحف، أن فكرة المهرجان تدور حول تنظيم مسابقة تاج للتصوير، وتركز على محورين، قصر المجوهرات (حياة المكان)، وتصوير متحف المجوهرات الملكية، وتجسيد الحركة والحياة داخل أسوار القصر، والحقبة الملكية بالإسكندرية، وتشمل تصوير كل الأماكن والمباني التي تنتمي للحقبة الملكية في الإسكندرية.

وأضاف أن شروط المسابقة، تشمل كل الأعمار والمحترفين والهواة في التصوير الفوتوغرافى ( موبايل – كاميرا )، والاشتراك فيها عن طريق إرسال السيرة الذاتية C.V، وسابقة أعمال للمشترك، ويتم اختيار 50 متسابق فقط للتصوير الفوتوغرافي من قبل لجنة اختيار من نادى «عدسة» للتصوير الفوتوغرافى، ويصرح للمشاركين دخول المتحف بإتفاق مسبق مع إدارة المسابقة، كما يتقدم المتسابق للإشتراك بخمسة أعمال على الأكثر للمسابقة، وتقدم على إسطوانة cd، أو من خلال الإيميل الخاص للمسابقة مع إمضاء المصورين بعدم استخدام هذه الصور لأغراض تجارية، مع العلم من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وتابع:«يحق للمتحف استخدام هذه الصور»بإدارة التسويق بالمتحف«، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم ورش عمل يقدمها نادي عدسة، عبارة عن ورش عمل عن التصوير السياحي والآثرى، ويقدم المتحف محاضرات تعريفية عن تاريخ المتحف والحقبة الملكية بالاسكندرية، وكذا سيتم عمل معرض من نتاج المهرجان وورش العمل في احتفالية كبيرة، داخل قصر المجوهرات لمدة شهر.

وأشار إلى أن التقديم للمسابقة بدأ اليوم الخميس ويستمر حتى 25 نوفمبر 2020 عبر الإيميل الخاص بالمسابقة: [email protected]، وذلك بارسال السيرة الذاتية وسابقة الأعمال، على أن يتم إعلان أسماء المتسابقين خلال الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر 2020، فيما يقام يوم 1 ديسمبر 2020 ندوة تعريفية عن المسابقة للمتسابقين والأماكن الملكية بالإسكندرية التي سيسمح بزيارتها وتصويرها، ويبدأ المتسابقين في تصوير الأماكن من 1 ديسمبر حتي 7 ديسمبر 2020، يسمح للمتسابق مرة واحدة للتصوير داخل قصر المجوهرات والأماكن التي سيتم الإعلان عنها داخل المسابقة، وتقدم الأعمال المشاركة في الفترة من 7 إلى 14 ديسمبر 2020 على الإيميل الخاص بالمسابقة.

وعن التحكيم قال، أنه سيكون في الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر 2020، وإعلان أسماء المشاركين في المعرض والمسابقة يوم 20 ديسمبر 2020، واعلامهم عن طريق الإيميل وتلفونياً، واستلام الأعمال المطبوعة من يوم 20 وحتى 27 ديسمبر 2020، كما سيتم إعلان أسماء الفائزين في هذه المسابقة من خلال احتفال فني كبير، على هامش فعاليات افتتاح المعرض وتقديم الجوائز وشهادات التقدير للفائزين.