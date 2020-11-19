شكرا لقرائتكم خبر عن «صحتهم مستقبلهم».. مياه المنيا توزع ٢١٠ «شنطة».. وورش لتعليم السباكة بالمدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إن إدارة التوعية بالشركة تقوم حاليا بعمل ورش لتعليم أعمال السباكة الخفيفة وتوزيع «شنط لعدد وأدوات السباكة لعدد ٢١٠ مشرف صيانة بــ٢١٠ مدرسة ضمن مشروع»صحتهم مستقبلهم«، بواقع ٧٠ بمركز سمالوط، و70 بأبوقرقاص، و70 بالمنيا .

وأضاف الشهاوى أن هذا المشروع يتم بالتعاون بين كل من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، ومديرية التربية والتعليم بالمنيا، وتموله منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف.

ولفت «الشهاوي»أن المشروع يتناول ويركز على ٥ محاور، ترشيد استهلاك المياه، الاستخدام الامن للصرف الصحي، النظافة العامة، والنظافة الشخصية، التغذية السليمة.

حضر فعاليات الورش الدكتور إيهاب عبدالعزيز مدير برنامج المياه والاصحاح البيئي، وريمون شكري منسق ميداني برنامج المياه والاصحاح البيئي، وتستمر هذه الفعاليات بمركز المنيا وسمالوط وأبوقرقاص المشاركة في المشروع.

جاء ذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية وتكليفات كلا من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بالعمل على ترشيد المياه.