شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية صلاة الاستسقاء وشروطها وثوابها كما جاءت عن النبى والصحابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة اليوم الخميس 4 ربيع الآخر 1442هـ، حسب تقويم أم القرى، تأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

جاء ذلك في بيان صدر عن الديوان الملكي أمس الأربعاء، مؤكدا على الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو، وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهاراً للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه.

حكم صلاة الاستسقاء ومشروعيتها

سنة مؤكدة وتصلى فى كل وقت والأفضل أن تصلى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، ومشروعيتها تكون إذا أجدبت الأرض، واحتبس المطر شرعت صلاة الاستسقاء، ويخرج لها المسلمون خاشعين، متذللين، متضرعين، متواضعين رجالاً ونساءً وصبياناً ويحدد لهم الإمام يوماً يخرجون فيه لصلاة الاستسقاء.

كيفية صلاة الاستسقاء

أن يصلي الإمام بالناس ركعتين فى أى وقت غير وقت الكراهة يجهر في الأولى بالفاتحة، وسبح باسم ربك الأعلى، وفي الثانية بالغاشية.. وصلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد تماماً، فيكّبر فيها سبعاً في الركعة الأولى، وخمساً في الثانية. ولا يشترط لصلاة الاستسقاء أذان، كما لا يشترط الأذان لخطبتها، وينادى لها بالصلاة جامعة، ثم يخطب الناس فإذا انتهى من الخطبة يندب أن يحول الخطيب رداءه ـ ولو كان شالاً أو عباءة ـ والمصلون جميعاً يحولون أرديتهم.. بأن يجعلوا ما على إيمانهم على شمائلهم، ويستقبلوا القبلة، ويدعو الله رافعي الأيدي، مبالغين في ذلك، ثم رفع يديه، فلم يزل يدعو، ثم حوّل إلى الناس ظهره، وقلب رداءه، وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس، فصلّى ركعتين.