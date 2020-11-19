شكرا لقرائتكم خبر عن المرور تعيد فتح طريق العين السخنة بعد تلاشى الشبورة أعلى الطريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد الوزير للمرور، فتح طريق العين السخنة الصحراوى، بعد تلاشى الشبورة من أعلى الطريق، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

كانت الإدارة العامة للمرور قد أغلقت صباح اليوم طريق العين السخنة الصحراوى أمام القادم من الإسكندرية اتجاه القاهرة حتى الكيلو 30 الى الكيلو 60، بسبب وجود شبورة كثيفة أعلى الطريق، منعا لوقوع أى حوادث مرورية لعدم وضوح الرؤية، مع تواجد الخدمات والمساعدات الفنية بالطريق.