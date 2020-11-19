شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تستقبل اليوم أول ماكينة لفحص قضبان خطوطها آليا قبل مسير القطارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل ميناء الإسكندرية، اليوم، الخميس، أول ماكينة تعاقدت عليها هيئة السكة الحديد لفحص قضبان خطوط السكك الحديدية آليا قبل مسير القطارات للتأكد من سلامتها نهاية.

والماكينة الجديدة ستقوم بالمهام التي كان يقوم بها ما يسمى "عامل الدريسة" الذى كان يمر على القضبان لفحصها برؤية العين للتأكد من مدى وجود عيوب أو مشكلات فنية بشريط السكك الحديدية من حيث سلامة القضبان لمسير القطارات بهدف زيادة عوامل الأمان في تشغيل القطارات مما سينعكس على حوادث خروج القضبان عن مسارها وسقوطها من على القضبان.

والماكينة الجديدة ستساهم في رفع مستويات السلامة والأمان في منظومة السكك الحديدية، حيث أنها تعمل بأحدث تكنولوجيا هذه النوع من المعدات في العالم، وهى تم التعاقد على شراءهافي أغسطس 2018 بهدف زيادة عوامل الأمان في تشغيل القطارات، ومتوقع تدخل الخدمة في فحص خطوط السكة الحديد قبل نهاية العام الجارى.

وهذه الماكينة تسير على القضبان بسرعة 100 كيلو متر في الساعة الواحدة، وتقوم بالتأكد من اتساع السكة الحديد واتزانها وسلامة المنحنيات، وتقدم تحليل كامل للعيوب من خلال تسجيل البيانات على "سى دى"، حيث تُرسل اشعاعات تكشف أي عيب غير ظاهر في القضيب أو اللحام وتضع علامة عليه من أجل سرعة صيانته.