الجريدة الرسمية تنشر تصديق السيسى على اتفاقية تمويل منظومة مياه مصرف بحر البقر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 414 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الإضافى بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، للمساهمة فى تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، وذلك بمبلغ 75 مليون دينار كويتى، والموقعة فى الكويت بتاريخ 1 يونيو 2020 . وتهدف الاتفاقية، إلى زيادة الإنتاج الزراعى، وتعزيز ربط شبه جزيرة سيناء بمنطقة الدلتا، فضلا عن توفير فرص عمل إضافية، وتحسين الخدمات المقدمة للسكان، وذلك من خلال نقل ومعالجة مياه مصرف بحر البقر، لتوفير حوالى 5 مليون متر مكعب يوميا من المياه الصالحة لرى حوالى 330 ألف فدان لإنتاج المحاصيل الزراعية الملائمة.

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