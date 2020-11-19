شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بسقوط أمطار على القاهرة وعدم استقرار حالة الطقس غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة إيمان شاكر مديرة مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار بداية من اليوم الخميس وتستمر حتى السبت المقبل، تتمثل فى سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية والشمالية الشرقية، وحتى محافظات الوجه البحرى.

وتوقعت مديرة مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، فى مداخلة هاتفية للتليفزيون المصرى، سقوط أمطار غدٍ الجمعة، لتكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية، ومن خفيفة إلى متوسطة على جنوب الدلتا والقاهرة، تمتد خفيفة إلى شمال الصعيد، منوهة بوجود نشاط للرياح ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وأضافت إيمان شاكر أن تنحسر فرص سقوط الأمطار على القاهرة بداية من بعد غدٍ السبت.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، طقسا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقسا لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقسا معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة، كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة

كما تتعرض البلاد لشبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من الوجه البحرى، وأمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية السلوم: "مطروح - سيدى برانى - الإسكندرية - رشيد - دمياط - بورسعيد – العريش"، وأمطار خفيفة لمتوسطة، على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.