شكرا لقرائتكم خبر عن 95% من القراء يؤيدون مطالب إصدار تشريع لتنظيم عمل بنوك الدم والرقابة عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد مطالب إصدار تشريع لتنظيم عمل بنوك الدم والرقابة عليها؟"، أيد غالبية القراء المطالب. وأيد 95% من القراء مطالب إصدار تشريع لتنظيم عمل بنوك الدم والرقابة عليها، بينما رفض 5% منهم المطالب.

الاستطلاع

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