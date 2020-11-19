شكرا لقرائتكم خبر عن دولفين يصارع الموت في مياه الغردقة بعد التفاف شباك الصيد حول زعنفته (صو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت وتعددت الاقتراحات والحلول لإنقاذ حياة دولفين بمنطقة شعاب العرق شمال الغردقة بعد أن التف حول زعنفته الذيلية حبال وخيوط الصيد، وتداول رواد موقع «فيسبوك» فيديو للدولفين.

واقترح أحد الغطاسين إطلاق حقنة تخدير على جسم الدولفين حتي يتم الإمساك به وإيقاف حركته السريعة لنزع وقطع خيوط الصيد من حول زعانفه الخلفية، واقترح آخر انتشال الدولفين وإخراجه من المياه والتخلص من الخيوط ثم إعادته للمياه مرة أخرى في أسرع وقت ومراقبته للاطمنان عليه.

وأطلق عدد من جمعيات حماية الدلافين بالبحر الأحمر دعوات للمهتمين بالحياة البحرية والغطاسين لإنقاذ أحد الدلافين بعد أن ألتف حبل وخيوط صيد حول زعنفته الذيلية بمنطقة شعاب العرق بشمال الغردقة ولم يتمكن الدولفين من الإفلات من الحبال.

وتم إخطار باحثي البيئة بمحميات البحر الأحمر ومسؤولي جمعيات حماية البيئة للتدخل لإنقاذ الدولفين ونزع الحبل من حول منطقة الزعانف الخلفية والخصر والبحث عن الطريقة المناسبة بهدف إنقاذه من الموت إذا استمر على هذا الوضع.

وحذرت جمعيات حماية الدلافين من أنه إذا استمر هذا الوضع فإنه لن ينجو لأنه ما زال ينمو والحبل يزداد عمقا في جسده وسيؤدي إلى انقطاع الدورة الدموية وموت الدولفين.