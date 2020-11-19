شكرا لقرائتكم خبر عن عزل رئيس قرية في البحيرة لعدم حياده بين مرشحي مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة قرارًا بعزل رئيس قرية بويط إحدى قرى مركز الرحمانية، ونقله للعمل في الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، وذلك لعدم التزامه بالحياد بين المرشحين لمجلس النواب.

وقالت محافظة البحيرة في بيان صادر عن المركز الإعلامى للمحافظة أن المذكور خالف مقتضى السلوك الوظيفى، كما خالف القانون ٨١ ولائحته التنفيذية، ووفقا لما آل إليه التحقيق بعدم التزام الموظف المذكور بالحياد والشفافية تجاه المرشحين في نطاق دائرة عمله.

وكان اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة أصدر تعليمات لرؤساء الوحدات المحلية بالالتزام بالحياد ووقوف الأجهزة التنفيذية على مسافة واحدة من جميع المرشحين لمجلس النواب.

ويبلغ عدد الناخبين في محافظة البحيرة 4 مليون و12 ألفًا و338 ناخبًا وناخبة، موزعين على 1296 لجنة فرعية في 653 مركزًا انتخابيًا في 9 دوائر انتخابية تضم 18 مقعدًا يتنافس عليهم 36 مرشحًا في انتخابات الإعادة.

وناشد المحافظ المواطنين بالنزول للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب واختيار المرشح الأفضل لتمثيل بلدهم دون تدخل أو تحيز من جانب محافظة البحيرة، مشددًا على وعى المواطنين في المحافظة ومشاركتهم في الانتخابات.