شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وانخفاض درجات الحرارة.. «الأرصاد» تعلن توقعات طقس الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد البلاد اليوم الخميس بداية لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وأشار بيان لهيئة الأرصاد الجوية إلى أمطار غزيرة ورعدية تتعرض لها العديد من المحافظات حتى السبت المقبل .

ويتوقع خبراء الأرصاد اليوم السبت أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحرى: ( كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الغربية – الشرقية- المنوفية ) بفرصة سقوط ( 50 % تقريباً ).

أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحياناً على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية: ( الإسكندرية –مطروح- سلوم –رشيد ) ( 80 % تقريباً ).

أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحياناً على بعض مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: ( دمياط- بورسعيد – العريش – رفح ) ( 60 % تقريباً ).

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: (حلايب – شلاتين – رأس بناس ) ( 30 % ).

وهناك شبورة مائية صباحاً على مناطق من القاهرة والوجه البحري.

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض السودان .

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 7 ،1: 1، 1 والرياح السطحية شمالية غربية .

والجدول الآتي يوضح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مدن ومحافظات مصر :

المدينة المتوقعة - عظمي صغرى القاهرة 24 16 الاسكندرية 23 16 وادي النطرون 23 16 طنطا 24 15 شبين الكوم 24 16 دمنهور 23 17 بلطيم 23 17 مطروح 21 18 السلوم 20 17 سيوة 23 12 بورسعيد 24 19 دمياط 24 18 الزقازيق 24 16 المنصورة 24 16 الإسماعيلية 24 15 السويس 24 16 العريش 25 16 رفح 24 15 رأس سدر 25 16 نخل 23 10 نويبع 25 20 طابا 24 19 كاترين 19 08 الطور 24 18 شرم الشيخ 27 20 الغردقة 28 18 مرسى علم 27 18 الفيوم 24 15 بني سويف 24 14 المنيا 25 14 أسيوط 25 13 سوهاج 25 14 قنا 26 14 الأقصر 26 14 أسوان 27 15 ادفو 27 15 أبوسمبل 28 15 الوادي الجديد 26 13 شلاتين 28 20 أبورماد 28 20 حلايب 27 21 رأس حدربة 26 21