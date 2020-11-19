شكرا لقرائتكم خبر عن حركة تنقلات كبيرة لضباط مباحث محافظة البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة البحيرة حركة تنقلات كبيرة في ضباط المباحث بمديرية أمن البحيرة في مفتشى وضباط المباحث في المراكز وقطاعات المخدرات وقوات الأمن.

واعتمد اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، واللواء محمد شعراوى، مدير مباحث البحيرة، حركة تنقلات شملت تكليف العقيد حازم خيرى بتولى منصب مفتش مباحث قطاع مركزى مركزى شرطة إيتاى البارود وشبراخيت، والمقدم محمد حنفى، رئيسًا لمباحث قوات الأمن، والرائد محمد عوض، وكيلاً لإدارة مباحث المخدرات في المديرية.

وتضمنت الحركة تكليف المقدم إسلام السعدنى للعمل رئيسًا لمباحث مركز شرطة ايتاى البارود، والمقدم محمد المشاق للعمل رئيسًا لمباحث مركز شرطة مركز دمنهور، والرائد عمر عرفات رئيسا للمباحث في مركز شرطة أبوحمص، والرائد حامد الأشلم رئيسًا لمباحث مركز شبراخيث، والرائد محمود مكين سرور رئيساً للمباحث في مركز شرطة كوم حمادة.