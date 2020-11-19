شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال الجسات والرفع المساحي لتوسعة مبنى مستشفى 6 أكتوبر العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر عن بدء أعمال الجسات والرفع المساحى تمهيدا لتوسعة مبنى مستشفى ٦ اكتوبر العام عقب ٱنهاء كافة الموافقات من السلطة المختصه والاعتمادات اللازمة. وأعلن الجهاز عن إقامة مزاد علنى لبيع عدد ٦ محلات تجاريه و٦ وحدات اداريه ومهنيه و٢صيدلية بالمدينة، بمساحات ١٩-٤٠م+ ٦ وحدات إدارية ومهنية بمساحات ٦٣م بمناطق سوق الحى ٢٠٩م وسوق جنة والتوسعات الشمالية وجنوب الأحياء وشباب ٦٣م، طبقا للشروط والمواصفات المعلنة بالإعلان. الوضع في مصر

اصابات 111,613

تعافي 101,421

وفيات 6,495

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