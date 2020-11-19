حدث ليلاً| ارتفاع قياسي لإصابات كورونا وتصريحات حكومية حول غلق المحلات وإصابات كورونا بالمدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

ارتفاع قياسي للإصابات.. الصحة تعلن "بيان كورونا" ليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 133 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 101421 حالة حتى اليوم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مواعيد غلق المحلات وإصابات كورونا بالمدارس.. تصريحات حكومية جديدة في ظل الوباء

كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، الفئات والقطاعات المستثناة من مواعيد غلق المحلات والمطاعم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

أسامة الأزهري: تصريحات آمنة نصير عن زواج المسلمة من غير المسلم زلة عالم

قال الدكتور أسامة الأزهري، الداعية الإسلامي، إن تصريحات الدكتورة آمنة نصير عن زواج المسلمة من غير المسلم تندرج تحت السهو وزلة العالم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

صحة كفر الشيخ تسجل وفاة سيدة مصابة بفيروس كورونا

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، الأربعاء، وفاة سيدة مسنة، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، أثناء تلقيها العلاج بمستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: ضبط 13 سائق أتوبيسات مدارس لتعاطيهم المخدرات

قال عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إنه تم الكشف على 450 سائقًا من سائقي أتوبيسات المدارس وتم ضبط 13 لتعاطيهم مخدرات بينها ترامادول وحشيش.

للتفاصيل.. اضغط هنا

النائب علاء عصام يكشف تفاصيل إصابته و7 من أفراد أسرته بكورونا

قال النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب، إنه أصيب بفيروس كورونا المستجد نتيجة العدوى من زوجته التي أصيبت نتيجة عدوى من أحد أقاربها.

للتفاصيل.. اضغط هنا

منها عند استضافة أشخاص.. 4 توجيهات من الصحة لحماية منزلك من كورونا

وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة عن النصائح للمواطنين من أجل حماية المنازل من فيروس كورونا المستجد.

للتفاصيل.. اضغط هنا

أستاذة بجامعة أمريكية: أتوقع استمرار ارتداء الكمامة حتى نهاية 2021

قالت دكتورة هبة مصطفى أستاذ مساعد بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، إننا سنظل نرتدي الكمامة طوال عام 2021 ولا أتوقع أن نتخلى عنها قبل هذا الموعد.

للتفاصيل.. اضغط هنا

يونيسف تحذر من إمكانية ظهور "جيل ضائع" بسبب إضرار كورونا بتعليم الأطفال

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم بلغ 55 مليونًا، و736 ألفًا، و846 حالة حتى الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء بحسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

للتفاصيل.. اضغط هنا

واشنطن تخطط لتوفير 40 مليون جرعة لقاح كورونا بحلول نهاية العام

قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، أليكس عازار، مساء يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تخطط لتوفير حوالي 40 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للتوزيع بحلول نهاية العام الجاري.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى الربع مليون حالة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز ارتفاع إجمالي وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من ربع مليون حالة ، أمس الأربعاء الذي شهد تسجيل أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ مايو الماضي.

للتفاصيل.. اضغط هنا

تحقيق عن حرب أفغانستان يكشف عن 39 جريمة قتل خارج إطار القانون منسوبة لقوات أسترالية

كشف تحقيق في جرائم حرب منسوبة للقوات القوات الخاصة الأسترالية خلال حرب أفغانستان عن مقتل ما لا يقل عن 39 سجينا أو مدنيا بشكل غير قانوني، حسبما أفاد قائد قوات الدفاع الأسترالية أنجوس كامبل.

للتفاصيل.. اضغط هنا