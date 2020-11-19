شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: توفير اعتماد إضافي لربط 13 مدرسة جديدة على شبكة المياه والصرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بأنه تم توفير الاعتماد المطلوب «عن طريق وزارة التنمية المحلية» لسرعة الانتهاء من ربط 13 مدرسة جديدة بالمحافظة على شبكة مياه الشرب والصرف الصحي بواقع 3 مدارس بمركز ناصر، و4 مدارس في ببا، ومدرستان في الفشن ومدرستان في بني سويف ومدرستان باهناسيا وسمسطا، وذلك في إطار الإجراءات المنفذة حتى يتسنى دخول تلك المدارس المنظومة التعليمية.

جاء ذلك حسبما أفاد بيان صادر عن المحافظه، عقب استعراضه للتقرير الخاص بملفات ومستجدات الموقف التنفيذي بالخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي، والذي أعدتها الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة.

وأضاف البيان أن عزة على خالد مدير عام التخطيط أكدت أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ تمت مخاطبة وزارة التنمية المحلية لتوفير الاعتماد الإضافي المطلوب لتوصيل المرافق لتلك المدارس، وبالفعل تمت الموافقة على ذلك من قبل الوزارة، والذي اعتمدها المحافظ لصرف المبلغ، والذي يقدر بمليون و228 ألف جنيه لصالح شركة المياه الشرب للبدء في التنفيذ.

وفي سياق متصل كلف المحافظ التنفيذيين المعنيين، من إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة وشركة المياه الشرب والصرف الصحي والتعليم ،للتنسيق فيما بينهم لسرعة الانتهاء من أعمال ربط تلك المدارس وتوصيل الخدمة لها في أسرع وقت، خاصة بعد إتاحة الاعتماد اللازم لإنهاء تلك الأعمال، بما يحقق صالح العملية التعليمية وتقليل الكثافات والاستفادة من الدعم والاعتمادات الحكومية التي تم إنفاقها في هذا القطاع الحيوي.