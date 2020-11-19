شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة ورعدية.. تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة، والتي تشهد فيها البلاد حالة من عدم الاستقرار، انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة وأمطار غزيرة رعدية أحياناً على بعض المحافظات يصاحبها نشاط للرياح واضطراب الملاحة البحرية.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الخميس، طقس لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً بارد على كافة الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء.

كما يتوقع الخبراء أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحرى: ( كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الغربية – الشرقية- المنوفية ) بفرصة سقوط ( 50 % تقريباً ).

أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحياناً على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية: ( الإسكندرية –مطروح- سلوم –رشيد ) ( 80 % تقريباً ).

أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحياناً على بعض مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: ( دمياط- بورسعيد – العريش – رفح ) ( 60 % تقريباً ).

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: (حلايب – شلاتين – رأس بناس ) ( 30 % ).

وهناك شبورة مائية صباحاً على مناطق من القاهرة والوجه البحري.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «24- 16»، الإسكندرية «23 – 16»، قنا «26- 14»، الأقصر «26– 14»، أسوان «27– 15» .

أما غداً الجمعة فتنخفض درجات الحرارة ليسود لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على كافة الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء.

ويتوقع الخبراء أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق القاهرة الكبرى بفرصة سقوط ( 50 % تقريباً ).

أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق الوجه البحري: ( كفر الشيخ– البحيرة – الدقهلية- الغربية – الشرقية – المنوفية) بفرصة ( 60 % تقريباً ) .

أمطار غزيرة رعدية أحياناً على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية: (الإسكندرية – مطروح – السلوم – رشيد – بلطيم ) بفرصة ( 90 % تقريباً ) .

وعلى السواحل الشمالية الشرقية: (دمياط – بورسعيد – العريش – رفح ) بفرصة ( 80 % تقريباً ) .

أمطار متوسطة على بعض المناطق من مدن القناة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: ( حلايب – شلاتين – رأس بناس ) بفرصة ( 40 % تقريباً ) .

أمطار خفيفة على بعض مناطق شمال الصعيد: ( الفيوم – بني سويف – المنيا ) ( 40 % ).

وهناك شبورة مائية صباحاً على الوجه البحري، والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري، على السواحل الشمالية مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، نشطة مثيرة للأتربة على بعض مناطق شمال الصعيد .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«23 – 15»، الوجه البحرى «23 – 15»، السواحل الشمالية الغربية «21 – 17»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «24– 18»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «27- 20»، شمال الصعيد «24 – 14»، جنوب الصعيد «26 – 15» درجة مئوية.

أما بعد غدً السبت فيسود طقس لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على كافة الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء .

ويتوقع الخبراء أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق الوجه البحري: ( كفر الشيخ– البحيرة – الدقهلية- الغربية – الشرقية – المنوفية ) بفرصة ( 50 % تقريباً ) .

أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية: (الإسكندرية – مطروح – السلوم – رشيد – بلطيم ) (70 % تقريباً ) .

وعلى السواحل الشمالية الشرقية: (دمياط – بورسعيد – العريش – رفح ) بفرصة ( 70 % تقريباً ) .

وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق من مدن القناة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: ( حلايب – شلاتين – رأس بناس ) بفرصة ( 40 % تقريباً ) .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح نشطة على السواحل الشمالية الغربية وعلى خليج السويس، وعلى السواحل الشرقية مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«22 – 14»، الوجه البحرى «22 – 14»، السواحل الشمالية الغربية «21 – 17»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «23 – 18»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «25 – 20»، شمال الصعيد «23 – 14»، جنوب الصعيد «25 – 15» درجة مئوية .